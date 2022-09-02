Во время встречи с жителями немецкого города Эссен политик сообщил, что он хочет вести дипломатический диалог с президентом Российской Федерации, информирует «НБН» со ссылкой на T-Online.

Свое четкое желание канцлер ФРГ объяснил тем, что он считает коммуникацию с Путиным необходимой. Шольц напомнил, что он неоднократно общался с лидером россиян в телефонном режиме и даже лично встречался с главой Кремля в Москве.

До него изъявил четкое желание вести диалог с президентом-агрессором Эммануэль Макрон. Глава Франции заявил, что он продолжит телефонные разговоры с диктатором, отметив, что дипломаты должны разговаривать со всеми.

Напомним, что Шольц ранее объяснял, почему важно разговаривать с Путиным. По словам немецкого политика, он хочет, чтобы российский лидер получал от него сообщения напрямую и взял на себя ответственность за кровопролитие в Украине.