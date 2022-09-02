В пятницу, 2 сентября, лидер украинцев присутствовал онлайн на ежегодном международном экономическом форуме «Амброзетти» в Италии. В ходе мероприятия Зеленский заявил, что нет ключевого элемента для начала диалога с Москвой, информирует «НБН».

Глава государства напомнил, что российская агрессия началась не вчера и даже не 24 февраля, а война длится с 2014 года. Поэтому первоочередно у страны-оккупанта должно возникнуть желание не воевать и не решать вопросы силовым путем.

Второе условие – во всех западных странах должны стремиться к миру и их лидерам стоить быть в единстве в вопросе санкционного давления на Россию. Сейчас, по словам Зеленского, иностранные политики пожимают руку представителям Украины, и в то же время хотят приблизить к себе бизнес-партнеров кремлевского диктатора.

Не менее важным является третье условие – общество РФ должно захотеть прекратить войну и осознать свою вину за кровопролитие в соседней стране.

Ранее Зеленский рассказал, в каком случае можно навсегда забыть о переговорах Киева и Москвы.