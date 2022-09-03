Как передает «НБН», об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что Соединенное Королевство узнает имя нового премьера в ближайший понедельник, 5 сентября. После того как его формально назначит королева, 6 сентября он официально вступит в должность.

После этого новый глава правительства Великобритании начнет формировать Кабинет министров.

Издание, сославшись на результаты опросов среди консерваторов, называет «явным фаворитом» на должность премьер-министра Лиз Трасс, ныне занимающую должность главы Министерства иностранных дел. В частности, Трасс имеет поддержку среди депутатов партии в то время, как экс-канцлер казначейства Риши Сунак пользуется популярностью среди парламентариев-консерваторов.

Тем временем, известно о ставках букмекеров, которые на победу Трасс дают 95%, а на Сунака – всего 5%.

Напомним, что Борис Джонсон 7 июля сообщил о своей отставке с должность главы правительства Соединенного Королевства. На такое решение его сподвигли многочисленные отставки в правительстве из-за скандала с Крисом Пинчером.