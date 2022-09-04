Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление Дмитрия Лубинца, омбудсмена по правам человека в интервью «Голос Америки», с депортированных семи тысяч детей из Украины удалось вернуть в настоящее время только 51 несовершеннолетнего.

При этом омбудсмен пояснил, что власти страны-оккупанта делают все возможное для того, чтобы эти дети не смогли вернуться к себе на родину. Чтобы этого не случилось, жителей Российской Федерации побуждают к усыновлению украинских детей.

Дословно из заявления Лубинца:

«Российская сторона прикладывает все необходимые усилия, чтобы дети, незаконно вывезенные из Украины, не смогли возвратиться к себе домой. Россия даже упростила собственное законодательство касательно усыновления».

Следовательно, это является очередным подтверждением нарушения российской стороной международного права. Согласно словам омбудсмена, такого рода поступки Кремля являются геноцидом украинской нации.

Также Лубинец добавил, что украинская сторона продолжает активно работать над тем, чтобы дети как можно быстрее вернулись в Украину. Хотя и сам процесс, вся эта процедура, продвигается весьма медленно.

Омбудсмен добавил:

«Мы смогли вернуть в Украину 51 ребенка. Это вовсе небольшое количество, если сравнивать с тысячами вывезенных. Однако мы буквально проводим спецоперацию, чтобы спасти их. В этом нам весьма сильно оказывают помощь волонтеры».

Как известно, ВСУ сейчас прикладывают усилия для того, чтобы деоккупировать временно захваченную российскими оккупантами территорию.