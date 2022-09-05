Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что российское руководство видело заявление Кадырова о намерении освободить место главы Чеченской Республики, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По словам спикера Путина, он понимает, что пока что соответствующие высказывания чеченского лидера «никак не материализовались», поэтому пока что руководство РФ исходит из того, что Кадыров продолжает свою управленческую деятельность.

Как сообщалось, в субботу, 3 сентября, Рамзан Кадыров, предоставивший свои войска президенту Российской Федерации для войны против Украины, сообщил, что он пятнадцать лет возглавляет Чеченскую Республику. По его словам, он уже засиделся на этом посту, поэтому должен уйти в бессрочный отпуск.