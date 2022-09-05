На просторах соцсетей стал распространяться снимок украинского политика, после того, как журналист Дмитрий Гордон сообщил, что бывший нардеп ушел на фронт, информирует «НБН».

На фото лидер «Радикальной партии» предстал в военной форме, в одной руке с АКМ-74, в другой – с саперной лопатой. Иронично прокомментировал кадр с Ляшко на своей Facebook-странице правозащитник Сергей Наумович.

Он написал, что безопасность города Черновцы держатся лишь благодаря отваге «этого скоромного мужчины», поскольку российские оккупанты даже не думают двигаться в этом направлении, зная, что он там. Наумович пошутил, что люди якобы не знают, кто этот человек, поскольку лица не видно полностью, но низко кланяются этому воину.

Вслед за правозащитником начали оставлять шутливые комментарии пользователи соцсети:

«Орден ему!»;

«Зачем вы врагу открываете перемещение столь важных лиц. Это же военная тайна»;

«Смотрит тот господин на автомат и думает, что лучше вилы выдали бы»;

«Это он еще вилы в руки не брал»;

«Кто-то должен дать отпор Орбану и компании»;

«В правой руке суперсекретное оружие – мини-вилы»;

«Он уже проигрывает конкуренцию своей бледной тени – Коле Тищенко»;

«Главное, чтобы лопату не пристегнул к автомату вместо магазина»;

«Держись, мужик. Пусть тебя Бог бережет, на тебя вся надежда».

Ранее в Сети высмеяли российского политика Дмитрия Медведева. Соратник Путина похвастался поездкой в «ЛНР». Комментаторы, обсуждая «сверхважный визит» экс-президента РФ в «республику», не смогли не упомянуть о его пристрастии к спиртному.