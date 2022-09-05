В интервью американскому изданию ABC News Зеленский рассказал, что украинское руководство не намеренно рассматривать вопрос о контролируемой остановке Запорожской атомной электростанции для предотвращения любых утечек радиации, информирует «НБН».

По словам лидера украинцев, ЗАЭС обеспечивает электроэнергией две области, что особенно важно с учетом того, что приближается холодное время года.

Как отметил президент, он знает, что страна-агрессор хотела бы, чтобы реакторы атомной электростанции были отключены от сети в Украине и подключены к РФ, с чем категорически не согласен Киев.

Зеленский напомнил, что ЗАЭС – крупнейшая станция в Европе, состоящая из шести блоков, поэтому катастрофа на ней может приравняться к шести Чернобылям. По этой причине на ее территории не должно быть военных и боевой техники, а работники АЭС не должны находится в окружении людей с оружием. Напомним, что в Госдепе Соединенных Штатов Америки заявили, что Российская Федерация не хочет признавать серьезный радиологический риск на Запорожской атомной электростанции.