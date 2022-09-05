В своем видеообращении в воскресенье, 4 сентября, президент отметил, что в новый санкционный пакет должны быть включены визовые ограничения для граждан страны-оккупанта, информирует «НБН».

По словам Зеленского, такие принудительные меры в отношении всех россиян должны быть общим европейским решением, чтобы каждый, кто причастен к войне против Украины, не смог воспользоваться гостеприимством в Европе.

Глава государства подчеркнул, что европейские страны – территория ценностей, а не «Диснейленд» для сторонников террора, что должен продемонстрировать запрет на выдачу виз гражданам РФ.

Украинский лидер напомнил, что «визовая всеядность» Европы по отношению к россиянам и сохранение «нордстримовых связей» со страной-агрессором в любой момент может обернуться катастрофой, поскольку Москва все это использует против Запада.

В то же время не все европейские лидеры согласны закрыть границы Евросоюза для граждан России. В частности, считает, что россиянам нужно продолжить выдавать визы, канцлер ФРГ Олаф Шольц. Политик объяснил свою позицию в этом вопросе.