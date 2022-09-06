В эфире программы российского оппозиционера Марка Фейгина Арестович сообщил, что на ЗАЭС сложилась критическая ситуация, поскольку сейчас работает только один реактор, информирует «НБН».

Российские захватчики перебили последнюю линию электропередачи, которая питала станцию. По словам советника главы ОПУ, ЗАЭС работает на дизельном генераторе и при наилучшем раскладе она продержится около 10 дней.

Арестович объяснил, что Украина не может восстановить ЛЭП, поскольку путинские войска постоянно обстреливают территорию. Прояснится ситуация вокруг станции, по его мнению, в ближайшие два-три дня, однако сейчас Киев получает не «самые хорошие» сигналы с АЭС.

В то же время россияне продолжают попытки переключить Запорожскую атомную электростанцию на питание со стороны аннексированного Крымского полуострова, а Кремль не прекращает ядерный шантаж. Представитель Офиса Зеленского не сомневается, что все это Москва делает, чтобы вынудить украинское руководство к переговорному процессу.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, почему Украина не будет останавливать ЗАЭС для предотвращения любых утечек радиации.