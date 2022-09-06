Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в социальной сети «Твиттер», те, кто думают, что уступки Путину хоть как-то улучшат ситуацию, очень ошибаются.

Дословно из заявления руководителя внешнеполитического ведомства Украинского государства:

«Собственным энергетическим шантажом Владимир Путин пытается разрушить стабильность и благополучие каждого дома на территории Европы. Те, кто предлагают пойти главе Кремля на уступки, создают этим самым только дополнительные проблемы. Если умиротворять Путина за счет Украинского государства, это будет самым настоящим соглашением с дьяволом, которое не принесет никому ни мира, ни стабильности».

Напомним, ранее известный российский политолог Андрей Пионтковский рассказал о том, зачем Путину нужна заморозка военных действий на территории Украинского государства.