Влиятельное немецкое издание Die Welt, ссылаясь на источники в украинских правительственных кругах, сообщило, что шансы на прорыв в вопросе передачи танков Leopard 2 или хотя бы Leopard 1 для ВСУ минимальны, информирует «НБН».

Шмыгаль во время встречи с Шольцем в немецкой столице, обсудил вопрос с поставками танков и после разговора был настроен оптимистично. Однако глава правительства ФРГ не стал брать на себя обязательства по передаче боевых машин Украине.

Оружейная компания Krauss-Maffei Wegmann еще в апреле предложила канцлеру осуществить прямую поставку 100 танков в Украину вместе с запчастями и учебными блоками для военных, однако политик не пообещал Киеву передачу этих боевых машин и по прошествию времени у него не возникло желание изменить свою позицию.

Отметим, что глава немецкого правительства не перестает говорить о прямых переговорах с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Шольц объяснил, почему для него важен диалог с лидером россиян.