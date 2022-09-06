Как сообщает «НБН», такую информацию предоставили журналисты телеканала Sky News.

Отмечается, что пресс-служба Букингемского дворца подтвердила факт принятия королевой отставки Джонсона, после чего политик покинул замок Балморал. Туда же приехала новоиспеченная глава правительства Великобритании Лиз Трасс для процедуры формального утверждения на эту должность.

Следует напомнить о сегодняшней прощальной речи Бориса Джонсона перед тем, как он передал свои полномочия уже экс-премьер-министру Великобритании Лиз Трасс. Политик выразил надежду, что его преемнице удастся победить энергетический шантаж кремлевского диктатора Владимира Путина.

Лиз Трасс была избрана новым главой Консервативной партии Соединенного Королевства по итогам голосования. Королева Елизавета II уже утвердила ее назначение. Когда стало известно, что она возглавит британское правительство, Трасс назвала это большой честью для нее. В отдельности она выразила благодарность Борису Джонсону за его достижения.