Пресс-секретарь главы России, комментируя вопрос переговоров Путина и Зеленского, в очередной раз дал понять, что сейчас не может быть и речи о встрече президентов, пока не построен «фундамент договоренностей», информирует «НБН».

По словам спикера российского лидера, перед переговорным процессом нужно провести работу на «самом высоком уровне», в то время, как Зеленский неоднократно заявлял, что сейчас переговоры Киева и Москвы невозможны.

Также Песков ответил на вопрос журналистов относительно поездки главы государства на Донбасс. Представитель Кремля отметил, что визит Путина на Восток Украины состоится, однако в будущем.

Он добавил, что президент разработал «план по развитию» региона и якобы на этой территории уже ведутся ремонтные работы на объектах электроснабжения, водопроводах и идет строительство новых объектов.

Ранее Песков рассказал, как в Кремле отреагировали на намерение Рамзана Кадырова отойти от руководства Чеченской Республикой.