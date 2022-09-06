Политпсихолог отмечает, что в РФ всегда присутствовало множество системных противоречий и стране-агрессору угрожает не только поражение в войне против Украины, но и замораживание боевых действий, информирует «НБН» со ссылкой на «Телеграф».

Эксперт отмечает, что ослабевание центральной власти усиливает сепаратистские движения внутри РФ и все контуры расколов по социальным, религиозным и другим признакам начинают обостряться.

По убеждению Кима, главной опасностью для России являются национальные окраины, которые имеют опыт культурной независимости и могут стать горячими точками.

Вторая опасность, по словам психолога, большие территории России. Большая часть этой страны не заселена густо и расположена далеко от центра. По этой причине эти регионы тяжело обеспечить необходимыми ресурсами и они должны переходить к самоокупаемости.

Чтобы усиливать центральную власть, на этих территориях фактически не проводят выборы, мэров и губернаторов назначает Москва, однако сейчас Кремль ослаб и дальние регионы представляют серьезную угрозу для сохранения «империи».

Третья предпосылка к развалу РФ – сильное социальное неравенство. Большая часть граждан живет за чертой бедности и все видели реакцию российских военных на благосостояние жителей Украины. Эксперт убежден, что эта проблема в России может вспыхнуть мгновенно, как сухое сено.

Ранее советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал о двух процессах, которые способствуют распаду государства-агрессора.