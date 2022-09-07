В новом отчете эксперты ISW предположили, что российский президент-агрессор может создать процесс, похожий на Минские договоренности о «прекращении огня» на Донбассе, но относительно Запорожской атомной электростанции, информирует «НБН».

Как отмечают американские аналитики, глава Кремля попытается вынудить Международное агентство по атомной энергии и международное сообщество признать де-факто право страны-оккупанта участвовать в эксплуатации станции.

В своем отчете МАГАТЭ признает Украину оператором ЗАЭС и ответственной стороной за безопасное использование станции с соблюдением норм международного права. В ISW отмечают, что организация не может привлекать напрямую россиян по работе станции, если молчаливо не признает их право на консультации.

Российский президент может попробовать использовать условия, которые он создал на Запорожской АЭС для создания параллельной международной структуры, которая будет подрывать суверенные права Украинского государства на его значительно большую территорию, которая временно захвачена ВС РФ.

Напомним, что советник главы ОПУ Алексей Арестович рассказал о ситуации на ЗАЭС. Он объяснил, чего хочет добиться Кремль с помощью ядерного шантажа.