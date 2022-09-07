Украинский дипломат прокомментировал возмущения Небензи относительно отчета МАГАТЭ по ЗАЭС. Кислица предположил, что делегация РФ давила на гендиректора организации Рафаэля Гросси и его команду при подготовке доклада о ситуации на станции, информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

Постпред Украины в ООН отметил, что ему интересно наблюдать за нытьем посланника РФ, которому не хватило времени на ознакомление с отчетом МАГАТЭ, будто инициатором этого срочного заседания выступила не российская сторона.

Страна-оккупант не смогла надавить на руководство МАГАТЭ и документ обнародовали до заседания Совета безопасности ООН. Поэтому Небензя пытался манипулировать отчетом, где сказано о присутствии путинских войск и техники на территории Запорожской АЭС, доказывая, что это все якобы неправдивая информация.

Украинский дипломат посоветовал российскому коллеге, чтобы в следующий рах тот был терпеливым, добавив, что ему стоит суетиться в вопросе вывода ВС РФ с украинской территории.

Ранее Небензя пригрозил, что РФ не будет продлевать зерновую сделку. По его словам, Москва не получила никакой выгоды от этого договора.