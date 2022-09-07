Как информирует «НБН» со ссылкой на Восточный экономический форум, Российская Федерация может в полной мере прекратить поставки «голубого топлива», а также любых других энергетических ресурсов. Это произойдет, если в Брюсселе таки пойдут на введение лимита цен.

Согласно заявлению диктатора из России, стороны обязаны выполнять контрактные соглашения на поставку, а установление лимита цен нарушает их.

Дословно из заявления российского президента:

«Существуют контрактные обязательства. Контракты на поставку. Если же будут приниматься любые решения в сфере политики относительно этого, которые противоречат соглашениям, то мы просто не будем их выполнять».

В это же время Владимир Путин в очередной раз пригрозил, что поставки газа в Европу будут полностью перекрыты.

«Не будем вообще ничего поставлять. Если будут факты, которые противоречат нашим интересам. В данном случае, речь идет об экономике. Не будем поставлять ни газа, ни нефти, ни даже топочного мазута».

Ранее стало известно, как Путин может использовать доклад МАГАТЭ о ЗАЭС.