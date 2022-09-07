Дипломат пожаловался, что стране-оккупанту не удалось вывезти ни одного судна со своим продовольствием и удобрениями в рамках зерновой сделки, поэтому российская сторона не видит смысла продлевать этот договор, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По словам постпреда РФ в ООН, российской стороне «удалось добиться соглашения», однако результаты договора для Москвы отсутствуют. Небензя напомнил, что действие сделки истекает в ноябре, однако ее хотели продолжить, однако сейчас он не уверен, что это случится.

Напомним, что российские оккупанты вывозят из Украины краденое зерно, а также наносят удары по элеваторам с урожаем. На днях путинские войска обстреляли Очаков в Николаевской области. В результате вражеской атаки был разрушен элеватор с тысячами тонн зерна.