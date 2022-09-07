В интервью изданию LB.ua чиновник выразил уверенность в том, что победа над Российской Федерацией легкой не будет, однако эта война не затянется на годы, информирует «НБН».

Данилов отметил, что у него есть свой прогноз по завершению боевых действий со страной-оккупантом. Секретарь СНБО убежден, что противостояние с РФ будет непростым, однако Украина должна сделать так, чтобы у агрессивного соседнего государства не возникло желание вновь атаковать нас.

По словам чиновника, когда Украина это сделает, одержав победу в войне, всем станет намного спокойнее.

Ранее Данилов высказался о планах кремлевского диктатора Владимира Путина. Секретарь СНБО убежден, что, развязав большую войну в Украине, президент-агрессор «поставил все на одну карту», поэтому не стоит ожидать, что он остановится и не попытается довести войну до конца.