В интервью LB.ua чиновник рассказал, что россияне готовят нам тяжелую зиму, к чему должна быть готова Украина. Первым шагом в создании сложного отопительного сезона стала ситуация на Запорожской атомной электростанции, информирует «НБН».

По словам секретаря СНБО, страна-агрессор хочет «заморозить» не только Украину, но и европейские государства. Данилов отметил, что Россия шантажирует Запад не только войсками, ядерным вооружением, но и энергетическим оружием.

Чиновник подчеркнул, что если ЗАЭС перестанет производить в достаточном количестве для нас энергетику, украинцам будет очень тяжело в это холодное время года. Кроме того, оккупанты могут наносить удары по объектам критической инфраструктуры, существенно усложняя жизнь в мегаполисах.

Напомним, что ранее призвал украинцев готовиться к тяжелой зиме мэр Львова Андрей Садовый. Городской глава опубликовал видео, в котором рассказал, что должно быть в доме у каждого жителя нашей страны, чтобы пережить холода во время войны.