В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Пугачев развеял устоявшееся мнение о том, что из-за провалов оккупационной армии в Украине глава Кремля пребывает в истерике, информирует «НБН».

Банкир вспомнил историю, связанную с провалом мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака на выборах, за которые отвечал нынешний глава России. Путин, будучи начальником штаба, по словам миллиардера, вообще ничего не делал.

Многие люди из этой мэрии, которые сегодня находятся рядом с президентом, признавались: «Мы думали, что он просто враг». Они считали, что как только губернатором станет оппонент Собчака Владимир Яковлев, он возьмет Путина к себе.

Позже Пугачев обсуждал эту ситуацию с нынешним главой РФ, который заяви лему, что «там делать-то нечего было». Банкир отметил, что эта черта диктатора позже неоднократно проявлялась на протяжении его жизни.

Миллиардер отметил, что президент-агрессор – фаталист, который ничего не предпринимает. Пугачев добавил, что этого не изменить, тем более в 70 лет, поэтому наивно полагать, что президент России внезапно решил себя «перекроить».

По словам банкира, глава Кремля просто надеется, что все как-то устроится само собой. Путин осознает свой провал, однако даже если все станет слишком плохо, он будет не против.

Отметим, что в январе Пугачев, комментируя перемещения российских войск к границам Украины, признавался, что, по его мнению, Путин готов атаковать соседнее государство.