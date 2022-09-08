Российские президент проигрывает на всех фронтах, в частности, на военном, геополитическом и экономическом, поэтому пытается спасти ситуацию с помощью излюбленного метода – шантажа, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Кремль угрожает применением ядерного оружия, шантажирует Европу отключением газа и ЗАЭС. Сейчас Путин старается активно использовать в своих целях зерновые договоренности для подрыва мировой продовольственной безопасности.

По словам эксперта, нет никаких оснований, чтобы пересматривать зерновой договор. Он напомнил, что эти договоренности дают возможность экспортировать продовольствие в страны Африки, некоторые государства Азии и на Ближний Восток. Европа не получает зерновые из наших портов, разве что их могут доставить железной дорогой или автотранспортом.

Киев и Анкара выполняют все требования, поэтому российскому лидеру не за что зацепиться и он решил пригрозить тем, что просто прервет это соглашение. Как отмечает Добряк, зерновой шантаж Путина связан с тем, что президент-агрессор проигрывает по всем направлениям.

Напомним, что постпред РФ в ООН Василий Небензя сообщил, что Москва не хочет продлевать зерновой договор, объяснив позицию Кремля.