Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Associated Press, в своем заявлении генсек НАТО подчеркнул:

«Как минимум мы должны подготовиться к этой зиме. Ведь ни единственного признака нет относительно того, что Российская Федерация отказывается от собственной цели взять Киев под свой контроль».

Кроме того, Столтенберг обратился к общественности на Западе, чтобы те продолжали сохранять веру в усилия Украинского государства и иных стран. Согласно его словам, сейчас война пребывает в критической точке, так как Россия начал терять контроль над теми территориями Украины, которые ранее ей удалось оккупировать.

Напоследок генеральный секретарь Альянса добавил:

«Боевые действия в Украинском государстве приближаются к поворотному моменту. Мы сейчас видим, что наступление РФ на Донбассе остановилось. Также мы знаем, что украинцы сумели дать отпор. Более того, ВСУ отвоевали часть своих родных земель».

Ранее об очевидном успехе ВСУ заявили в Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки.