Пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что спецслужбы страны-агрессора создали «интернет-портал», который якобы связан с Зеленским. Соответствующую информацию предоставило Главное управление разведки, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал ОПУ.

На Банковой рассказали, что «сайт президента Украины» для аудитории в Германии появился в среду, 7 сентября, и должен был запуститься в последний день месяца.

В Офисе главы государства подчеркнули, что об этом представительстве нет никакой информации на официальных интернет-ресурсах украинского лидера, кроме того, он сам не делал заявлений о таком портале.

Также представители Зеленского добавили, что фейковый сайт напоминает финансовую пирамиду, имея признаки мошеннического проекта для присваивания денег под видом «фонда помощи» нашей стране.

Отметим, что РФ использует любые способы, чтобы лишить Украину помощи иностранных партнеров. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о нелепом фейке, который раскручивает страна-оккупант, чтобы дискредитировать наше государство в глазах Запада.