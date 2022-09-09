В эфире национального телемарафона глава МИД Украины объяснил, что означает для отношений Киева и Лондона избрание Лиз Трасс главой британского правительства, информирует «НБН».

Дипломат заявил, что Трасс продолжит политику ее предшественника Бориса Джонсона. По словам Кулебы, еще в должности главы МИД Великобритании она была верным соратником премьер-министра, занимая твердую проевропейскую и проукраинскую позицию.

Поэтому министр не сомневается, что Трасс будет поддерживать нашу страну в противостоянии с оккупантами из Российской Федерации. Кроме того, как отметил Кулеба, она очень приятный человек в общении, настоящий лидер и действительно жесткая в принятии решений и обеспечении их реализации.

Ранее Кулеба прокомментировал шантаж кремлевского диктатора Владимира Путина. Дипломат предупредил, чем для Европы обернутся уступки российскому президенту-агрессору.