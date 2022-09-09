Во вторник, 7 сентября, Главнокомандующий армии Украины Валерий Залужный опублиеовал статью, в которой высказался о ситуации на фронте и о противостоянии нашей страны с РФ, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам политолога, Главнокомандующий ВСУ анализировал ситуацию в Украине с военной точки зрения и выразил мнение о том, что после деоккупации Крымского полуострова в 2023 году начнется новый этап противостояния со страной-агрессором.

Пионтковский убежден, что это не правильно с политической точки зрения, поскольку режим Путина посыпется уже после потери оккупантами Херсона. Россияне не выражают горячую поддержку «спецоперации», о чем свидетельствует отсутствие официальной мобилизации в РФ.

Эксперт подчеркнул, что любые провалы «освободителей» обостряют политическую ситуацию. Победы украинских защитников – убедительный аргумент для граждан РФ, поэтому путинская машина начнет разрушаться намного раньше, чем до конца следующего года.

Ранее Пионтковский рассказал, поможет ли Путину достичь успехов на фронте пауза в войне, которой так отчаянно добивается диктатор.