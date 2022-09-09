В интервью YouTube-каналу Politeka Online Карасев выразил неожиданное мнение о смене власти в России. По его словам, уже в 2024 году кремлевский диктатор отойдет от руководства страной и его место займет экс-президент РФ Дмитрий Медведев, информирует «НБН».

Политолог убежден, что глава Кремля и так собирался уходить, но хочет сделать этот шаг на волне славы. Его замысел не воплотится, однако он все равно освободит президентское кресло.

Эксперт считает, что зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, несмотря на то, что сейчас он отличается «ястребиной» риторикой, единственный российский политик, способный договориться с Западом и получить поддержку своей партии, патриотов и либералов.

Карасев вспомнил, что экс-президент США Барак Обама, который около 10 лет назад был в Москве, наладил контакт с Медведевым, а вот с Путиным у него общение не задалось сразу. Кроме того, нынешний американский лидер Джо Байден предупредил главу РФ, чтобы тот не шел на новый президентский срок, что вызвало обиду у российского диктатора.

Политолог добавил, что транзит власти в стране-агрессоре уже начался, просто нужно следить за заявлениями Медведева.

Отметим, что экс-президента России постоянно высмеивают за его высказывания. Медведев регулярно позорится в соцсетях, угрожая Украине и Западу. Недавно политик отличился, продемонстрировав карту раздела нашей страны.