В своем Twitter-аккаунте представитель Офиса Зеленского потроллил россиян, которые, несмотря на успешное контрнаступление украинской армии, продолжают рассказывать, что «спецоперация» идет так, как было задумано, информирует «НБН».

По словам Подоляка, в РФ отрицают победы ВСУ, убеждая, что якобы никакого контрнаступления нет, паники нет, потерь нет и вообще все идет по плану.

Советник главы ОПУ, иронично отметил, что «освободителям» не хочется уезжать с захваченных украинских территорий, где им «так уютно, по-домашнему», делая отсылку к монологу россиянки, которая не хотела уезжать из Крыма.

Подоляк отметил, что «русскому миру» необходимо совершить тотальную дешизофренизацию.

Ранее советник Ермака рассказал, чем закончатся попытки Российской Федерации аннексировать оккупированные территории нашей страны путем проведения фейковых референдумов.