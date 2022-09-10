Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью Данилова изданию «Голос Америки», секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украинского государства остановятся там, где завершаются их интересы.

Дословно из заявления Алексея Данилова:

«Вооруженные силы Украинского государства остановятся тогда, когда будут достигнуты все наши интересы. А интересы украинской армии закончатся там, где начнется конец российской недоимперии».

Согласно словам Данилова, в настоящее время задача нашей страны в том, чтобы у Российской Федерации исчезло даже само желание думать о том, что она может идти с войной на соседние страны.

Ранее была обнародована информация о том, что армия Путина начала активно покидать территорию ранее захваченного города Изюм.