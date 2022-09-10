Как информирует «НБН», об этом заявил глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников в интервью «РБК-Украина».

Дословно из заявления министра обороны:

«Россияне так оторваны от действительных событий, что верят в сказки о нацизме, фашизме… Они имеют неприятие народа Украины. У них к нам враждебное отношение. Более того, они поддерживают, по сути, политику собственного руководства. Есть надежда на то, что белорусский народ руководствуется иными мыслями».

В это же время, как добавил глава Министерства обороны Украины, Владимир Путин может предпринять попытку вынудить Лукашенко пустить в наступление на Украину белорусскую армию.

«Включение Беларуси уже фактически состоялось. Однако мои собственные наблюдения, которые я веду уже практически семь месяцев, говорят о том, что у жителей Беларуси нет большого желания воевать на территории Украины, что считывается руководством РБ».

Напомним, ранее Александр Лукашенко сделал весьма странное заявление относительно войны, начатой Россией против Украины.