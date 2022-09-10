Как сообщает «НБН», об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Высокопоставленный чиновник отметил, что Кремль – это достаточно изолированная среда, а возможность доступа у Путина есть у очень небольшого круга лиц.

«Увы, Россия не умеет анализировать, ее нельзя считать адекватной страной. Я думаю, что у Путина в принципе отсутствует понимание всего происходящего на поле боя. Некоторые данные есть, но вообще понимание отсутствует. Россияне шокированы и разочарованы, но все еще уверены, что им под силу сломать Украину, осуществляя эти хаотические атаки по нашим большим городам. Вот так они себя видят», — сказал Подоляк.

В отдельности он добавил, что украинское общество совершенно четко представляет себе, как должна завершиться война – российские войска должны быть выведены за пределы Украины, а наша страна должна получить конкретные гарантии безопасности, которые позволят в дальнейшем сосуществовать с Россией. В дальнейшем Киев намерен добиться от Москвы выплаты репараций, а также привлечь к ответственности всех военных преступников.

Ранее Алексей Арестович рассказал, что предпринимает Путин для активизации переговорного процесса с Украиной.