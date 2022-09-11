Как сообщает «НБН», об этом сказано в материале издания Dan.

Во внешнеполитическом ведомстве утверждают, что Черногории во всем нужно брать пример с Евросоюза. В том числе это касается нормы о приостановлении действия договоренности об упрощенном визовом режиме с Россией.

«Черногория – надежный партнер Евросоюза, поэтому министр иностранных дел утверждает, что в этом решении, как и прежде, нашей стране нужно проявить полную солидарность с ЕС», — отмечается в заявлении МИД.

Если правительство согласится с позицией министра иностранных дел, это фактически будет означать, что в отношении российских граждан будут введены визы.

В 2008 году РФ и Черногория подписали соглашение о безвизе для граждан двух стран. Это значит, что россияне имеют право 90 дней пребывать в Черногории при условии наличия соответствующего проездного документа, включая загранпаспорт.

Ранее власти Черногории по примеру Евросоюза ввели антироссийские санкции. В том числе, был наложен арест на имущество, принадлежащее депутатам Госдумы России и чиновникам страны – агрессора. Фигурантами списка оказались 34 россиянина.