Как информирует «НБН», Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Александрович Зеленский в Телеграм сообщил о том, что украинские военнослужащие освободили села Артемовка и Василенково в Харьковской области.

Дословно из заявления Владимира Зеленского:

«Украинские бойцы шаг за шагом освобождают землю Украины. Защитники из 113-й отдельной бригады теробороны освободили Артемовку и Василенково в Харьковской области».

При этом украинский лидер добавил, что свобода дается весьма нелегко, она добывается защитниками Украины ценой собственной жизни, чтобы каждый украинец имел независимость.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Алексей Данилов дал четко понять, где остановятся ВСУ.