Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление Верховного главнокомандующего ВСУ Владимира Зеленского, озвученное во время панельной дискуссии на 17-й встрече Ялтинской европейской стратегии, в настоящее время никакие переговоры с Российской Федерацией по теме завершения войны не могут быть. Причиной тому является то, что российская сторона не может сформулировать никаких адекватных позиций.

Дословно из заявления Владимира Зеленского:

«Мы стремимся к тому, чтобы завершить эту войну. Но сейчас изменилось пространство, а также наши возможности. Общество никакого разговора с террористами иметь не хочет. Хотя общаться можно даже с террористами, так как они знают, чего хотят».

Но в случае с Россией, по словам Зеленского, никаких уверенностей в том, что они будут придерживаться собственных обещаний, нет.

Гарант Конституции Украины добавил:

«Я полагаю, что не будут. Не верит никто. Ведь они нерукопожатные».

Также украинский лидер добавил, что изначально нужно добиться того, чтобы из украинской территории полностью вышли российские войска, а также чтобы Россия прекратила вести себя как террорист. Уже после этого, как добавил президент, можно будет говорить что-то о дипломатии.

Ранее Зеленский сообщил о продолжении деоккупации Харьковской области воинами ВСУ.