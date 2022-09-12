Как сообщает «НБН», об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто перед началом визита в Прагу, где он примет участие в Конгрессе ядерной энергетики Центральной и Восточной Европы.

«В первом пакете санкций Брюсселя было сказано, что под ограничения не попадет ядерная энергетика. В связи с этим мы просим, чтобы Еврокомиссия от имени всех учреждений в Брюсселе, каждого национального органа и каждого банка, работающего в Европе, гарантировала дальнейшее соблюдение этого положения», — пояснил дипломат.

Кроме того, глава венгерского внешнеполитического ведомства напомнил, что Будапешт увеличил свои инвестиции в атомную электростанцию «Пакш», так как это поможет как можно быстрее обеспечить Венгрию электричеством.

Как известно, АЭС «Пакш» — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Она покрывает порядка 40% энергетических потребностей этой страны. Строительство четырех энергоблоков этого объекта осуществлялось по проекту советского образца, а ее запуск в эксплуатацию состоялся еще в 1980-х годах. Единственной страной, поставляющей ядерное топливо для АЭС «Пакш», является Россия.

Ранее президент Турции Эрдоган возложил всю вину за энергокризис в мире на Европу.