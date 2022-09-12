Руководитель МИД Украины в своем Twitter-аккаунте сообщил, что страна-агрессор бьет по объектам гражданской инфраструктуры, оставляя без электичества, тепла и воды тысячи украинцев, информирует «НБН».

По мнению Кулебы, кремлевский диктатор Владимир Путин сейчас прощупывает почву, чтобы зимой применять такую тактику. Поэтому лидер россиян должен получить жесткий ответ на свою агрессию – признание Российской Федерации государством, которое спонсирует терроризм.

Ранее руководитель дипломатического ведомства Украины высказался об энергетическом шантаже Кремля. Кулеба объяснил, чего добивается Путин и какие последствия могут быть, если пойти на уступки российскому диктатору.