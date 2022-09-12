Бульба отметил, что нелегитимный глава Республики Беларусь стал догадываться о реальном положении дел российского президента в Украине и что не все так хорошо, как Путин рассказывает, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

«Лукашенко понимает», — отметил оппозиционер, добавив, что по этой причине диктатор стал проталкивать на Запад идею о том, что без него не будет Беларуси.

По словам Бульбы, самопровозглашенный президент начал искать контакты с западными государствами на уровне МИД, в частности, обращаться к белорусской диаспоре. Он добавил, что сейчас много граждан РБ уехали за рубеж, в частности в Польшу и Литву.

Лукашенко через свою агентуру пытается донести до Запада, что якобы Беларусь перестанет существовать, если его свергнут, однако западные дипломаты ему не верят, поскольку этот алгоритм диктатор применяет не в первый раз.

Также Лукашенко пытается показать Путину, что он слишком занят вопросами безопасности Беларуси, которую якобы могут атаковать страны НАТО или Украина. Военный эксперт Валерий Рябых объяснил, как пытается схитрить нелегитимный белорусский президент с помощью военных учений.