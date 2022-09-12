Контрнаступление украинских войск напугало оккупантов, в «народных республиках» Донбасса начала распространяться паника, поэтому Пушилин решил лично успокоить захватчиков, информирует «НБН».

Кадры видеообращения «главы ДНР» опубликовал в своем Telegram-канале советник мариупольского мэра Петр Андрющенко. Он сообщил, что россияне ночью «вытащили» ставленника Кремля на площадь Ленина в Донецке, чтобы тот невразумительно сообщил, что он никуда не сбегал и оккупанты якобы идут в наступление.

Пушилин пожаловался на множество «фейковых новостей», призвав жителей Донбасса не дать украинской стороне сеять сомнения и панику и проверять информацию.

Также главарь донецких боевиков сообщил о «достижениях» путинских войск, которые испортили железнодорожное полотно возле Красноармейска и якобы остановили наступление ВСУ возле Красного Лимана.

Традиционно Пушилин заявил, что «Донецк выстоит» и «обязан победить».

Ранее журналист Сергей Гармаш заявил, что Москва не доверяет Пушилину, однако есть причина, по которой Кремль продолжает держать боевика на должности «главы республики».