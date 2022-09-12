Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Путина Пескова, обнародованном радио «Маяк».

Дословно из заявления Дмитрия Пескова:

«Естественно, все, что происходит, любого рода действия, которые делают военнослужащие в ходе «спецоперации», докладываются главе Кремля. Путин пребывает, можно сказать, на постоянной, круглосуточной связи и с Шойгу, и со всеми остальными военачальниками. Конечно же, во время выполнения «спецоперации» быть по-другому не может».

При этом Песков добавил, что как ее называют россияне «специальная военная операция» будет продолжаться до достижения изначально поставленных целей.

Помимо прочего пресс-секретарь Путина добавил, что в настоящее время нет никаких предпосылок откликаться на призыв турецкого лидера Реджепа Эрдогана относительно проведения переговоров между Москвой и Киевом.