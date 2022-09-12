Денисенко сообщил, что россияне осознают, что власти их обманывают и война с Украиной не закончится быстро, как им обещал Кремль. По его словам, протестные движения в РФ только начинаются и оппозиционное движение пока не сложилось, однако уже видны «первые проблески», информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Советник МВД заметил, что впервые за 22 года россияне начали массово выражать недовольство политикой Путина в комментариях, ранее они никогда не обвиняли лично президента.

В частности, многих граждан РФ задело помпезное открытие колеса обозрения в Москве во время одного из самых больших провалов их армии за последние сто лет.

Так как информация обычно работает «по накоплению», по словам Денисенко, недовольство кремлевским диктатором у российского населения будет нарастать. Советник министра добавил, что в головах граждан РФ возможно что-то начнет меняться и благодаря успехам украинских защитников.

Отметим, что эффективное контрнаступление ВСУ срывает планы Кремля по аннексии оккупированных территорий после 24 февраля. В частности, Москва дала приказ «поставить на паузу» проведение псевдореферендумов.