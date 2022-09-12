Спикер дипломатического ведомства Олег Николенко заявил, что удары российских войск по критической инфраструктуре Украины привели к массовым отключениям электроэнергии, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт чиновника.

По словам официального представителя министерства, такие ракетные атаки страны-оккупанта – акт отчаяния после колоссальных потерь и отступления путинских войск на Востоке Украины. Однако террористическая тактика не спасет Россию от проигрыша в войне.

Отреагировал на ракетные удары оккупантов и руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба. Глава ведомства считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин таким образом прощупывает почву, чтобы применять соответствующую тактику зимой.