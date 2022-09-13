Пока россияне на полуострове паникуют из-за взрывов и страха за свое будущее, жители Крыма демонстрируют украинские настроения и ждут прихода ВСУ. В частности, в Сети появились кадры со свадьбы в Бахчисарае, где гости подпевали украинской песне «Червона калина», информирует «НБН» со ссылкой на издание «Медуза».

На видео отреагировал «глава Крыма» Сергей Аксенов, который выразил недовольство тем, что на «публичных мероприятиях люди поют националистические песни и скандируют проукраинские лозунги».

Ставленник Кремля заявил, что организаторы и участники таких развлечений должны быть наказаны и поручил определить личности гостей, которые попали в объектив во время танцев под «националистический гимн».

«Чиновник» пригрозил, что привлечет «предателей» к уголовной ответственности, лишит должностей, запретит им вести бизнес на полуострове, кроме того, и вовсе выдворит их из Крыма.

В то же время у Зеленского призывают крымчан готовиться к деоккупации полуострова. Постпред президента Украины в АРК Тамила Ташева объяснила, что делать жителям Крыма перед его освобождением.