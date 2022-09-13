В интервью изданию «РБК-Украина» дипломат рассказал, что в начале полномасштабного вторжения российской армии, которая перла вперед, были вопросы о том, насколько существенной будет поддержка украинского сопротивления, информирует «НБН».

По словам министра иностранных дел, на тот момент для Киева главной задачей было возвращение статуса-кво и стабилизация ситуации. На протяжении полугода пролилось слишком много крови, и теперь конечная цель Украины в войне изменилась.

Кулеба отметил, что украинцы научились побеждать, знают, как это делать и умеют достигать этого. Если ранее наша конечная цель в противостоянии с Россией заключалась в возвращении к границам 23 февраля этого года, то сегодня Украина намеренна восстановить свои границы по состоянию на 24 августа 1991 года.

Ранее глава МИД Украины озвучил приоритеты в плане вооружения для ВСУ. Кулеба рассказал, какое оружие больше всего необходимо нашим защитникам.