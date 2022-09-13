Эксперт отметил, что российские силовики изначально не поддерживали унию Путина и Кадырова, поскольку считали, что глава РФ в каком-то смысле совершил измену, так как не добил до конца сопротивление чеченцев, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Пионтковский напомнил, что семь лет назад после убийства оппозиционера Бориса Немцова, которое организовало ФСБ с кадыровцами, силовики попытались повесить это преступление на Кадырова, ради чего приезжали в Чечню, где задерживали близких главы республики. Однако кремлевский диктатор тогда отстоял Кадырова.

По словам политолога, чеченский лидер понимает, что с уходом Путина силовики ликвидируют его в первые два дня. Он добавил, что слухи о переводе Кадырова в российскую столицу небезосновательны: силовики хотят затащить его в Москву, чтобы оторвать от боевиков. Пионтковский не сомневается, что главу Чечни «уберут» выстрелом в затылок в независимости от того, на какую должность его назначит диктатор.

Эксперт отмечает, что с уходом Путина Кадыров будет вынужден отстаивать независимость Чечни и доказывать свою необходимость жителям республики. Сейчас чеченский лидер думает о том, что будет в РФ после диктатора и как ему обеспечить там свои позиции.

Напомним, что в начале сентября Кадыров заявил о намерении оставить руководство республикой. В Кремле отреагировали на возможный уход главы Чечни.