Оппозиционер отметил, что когда Россия окончательно проиграет в войне с Украиной, в РФ будут искать «козла отпущения», которого сделают виновным в поражении, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По мнению Гудкова, есть всего два варианта: первый – крайними сделают высшие военные чины армии России, второй – обвинят в провале кремлевского диктатора Владимира Путина.

Политик подчеркнул, что все прекрасно знают, что вторжение в Украину – навязчивая идея российского президента, которую он реализовал, подавляя всех.

Он добавил, что в окружении главы Кремля были люди, которые понимали, чем закончится нападение на соседнее государство. Например, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, который проявил свою лояльность к Путину, чтобы не попасть под нож.

По мнению Гудкова, лидер россиян находится в состоянии психопатической истерики из-за поражения в Украине, поскольку не знает, что ему делать, уповая на то, что все решится само собой. Оппозиционер не сомневается, что исчезновение Путина станет большим праздником для миллиардов людей во всем мире, которые почувствуют облегчение.

Отметим, что советник МВД Вадим Денисенко заявил, что впервые за 22 года россияне в своих неудачах стали обвинять лично Владимира Путина.