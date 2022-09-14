В интервью изданию «Голос Америки» секретарь СНБО объяснил, что если после окончания боевых действий страна-оккупант останется такой же, начало еще одной войны – вопрос времени, информирует «НБН».

По словам Данилова, задача Украины сделать Российскую Федерацию такой, чтобы у нее даже не возникло желание думать о нападении на соседские страны, тем более таким способом, как она атаковала наше государство.

Чиновник подчеркнул, что Киев и его союзники должны выполнить эту работу на отлично и окончательно поставить точку в вопросе влияния Москвы на соседние страны. У Кремля должно отпасть желание заниматься таким и совать свой нос в наше государство, рассказывая, как жить украинцам.

Ранее Данилов выразил свое мнение относительно того, что война с Россией может затянуться на годы.