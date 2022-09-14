Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Reuters со ссылкой на заявление, обнародованное американским лидером Джо Байденом.

Дословно из заявления Джо Байдена:

«По всей видимости, украинские военнослужащие достигли большого прогресса. Однако, как я полагаю, впереди их ожидает еще долгий путь».

Отвечая на поставленный Байдену вопрос относительно того, считает ли он текущие боевые действия «поворотным» моментом, Джо Байден подчеркнул: «Ответа на этот вопрос нет. Сказать трудно».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Байден обсудил с союзниками дальнейшую помощь для Украины.