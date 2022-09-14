Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Reuters со ссылкой на заявление, обнародованное американским лидером Джо Байденом.
Дословно из заявления Джо Байдена:
«По всей видимости, украинские военнослужащие достигли большого прогресса. Однако, как я полагаю, впереди их ожидает еще долгий путь».
Отвечая на поставленный Байдену вопрос относительно того, считает ли он текущие боевые действия «поворотным» моментом, Джо Байден подчеркнул: «Ответа на этот вопрос нет. Сказать трудно».
Напомним, ранее мы уже писали о том, что Байден обсудил с союзниками дальнейшую помощь для Украины.
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