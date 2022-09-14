Как сообщает «НБН», такое заявление сегодня на пресс-конференции озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В частности, он подчеркнул, что процесс сокращения затронет не только структуру министерств, но также структуру исполнительной власти, инспекций и центральных органов.

«По состоянию на сейчас такая перманентная работа помогла нам сократить примерно восемь тысяч чиновников. В дальнейшем нам предстоит сократить еще несколько десятков тысяч чиновников и вакансий», — отметил премьер-министр Украины.

В то же время глава украинского правительства добавил, что благодаря такому сокращению можно будет снизить затраты на работу государственного аппарата на 11,8 млрд гривен в сравнении с прошлым годом.

«Речь идет об очень большой сумме. Это достаточно большой объем в мирное время, который, вне сомнений, поможет облегчить государство», — утверждает премьер-министр.

Ранее стало известно, что Кабмин вчера, 13 сентября, одобрил проект госбюджета Украины на 2023-й год.