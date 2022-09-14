Президент заверил, что Украина обязательно освободит Крымский полуостров и после деоккупации, его жители, которые годами находились под давлением пропаганды Кремля, увидят ложь оккупантов. Зеленский подчеркнул, что правда на стороне Украины, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Лидер нации заверил, что Украина обязательно вернется на захваченные россиянами территории, в том числе и в Крым. Зеленский отметил, что он не знает, когда именно это произойдет, однако Украина вернется туда, потому что это ее земля и ее люди.

Отметим, что в представительстве президента Украины в АРК рассказали, какие шаги должны предпринять крымчане для подготовки к деоккупации полуострова и объяснили, почему нельзя будет пользоваться «эвакуациией», предложенной россиянами.