Пионтковский убежден, что «глубинный народ» страны-оккупанта не поедет воевать в Украине, кроме того, в обществе нарастает недовольство действиями главы государства, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам эксперта, в России «все фейковое и даже фашизм». Он напомнил, что лозунг РФ о тотальной войне совпадает с высказываниями немецкого пропагандиста Йозефа Геббельса. Однако соратник Адольфа Гитлера преуспел в пропаганде, собрав фанатиков и энтузиастов, которые верили в фюрера, будущее Германии и еще два года сопротивлялись после поражения в Сталинграде.

Политолог утверждает, что в России фанатиков можно увидеть только по телевизору – Соловьева, Симоньян, Скабееву и из простого «глубинного народа», несмотря на надежды Путина, никто воевать в соседнюю страну не пойдет. Он добавил, что все соцопросы из Москвы, которые демонстрируют максимальную поддержку диктатора – фейковые.

По мнению Пионтковского, среди российского населения убежденных противников войны 15%, 10% граждан – «ультрафашисты типа Гиркина», которые ненавидят главу государства за то, что он «недостаточно фашист».

Вот эти россияне, как отмечает эксперт, являются политически активными и сейчас они хотят казнить Путина, остальным 75% граждан наплевать на диктатора и его мечты о «русском мире» и восстановлении СССР. Политолог добавил, что такая социологическая ситуация опасна для главы Кремля, поскольку она демонстирует его безнадежную ситуацию.

Ранее Пионтковский заявил, что крах путинского режима начнется не с деоккупации Крыма, а намного раньше, с освобождения одного из городов Украины.